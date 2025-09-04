Bilecik belediyesinden toplu sünnet şöleni

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik belediyesinden toplu sünnet şöleni

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen toplu sünnet şöleninde çocuklar gönüllerince eğlendi, hediye bisikletlerine kavuştu.

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Belediye bahçesinde anne ve babalarıyla şenliğe katılan çocuklara Bilecik Klasik Otomobil Kulübü üyeleri de eşlik etti. Nostaljik araçlara anne ve babalarıyla birlikte binen çocuklar şehir merkezinde yapılan turdan sonra Vadipark Sosyal Tesislerine geçtiler.

whatsapp-gorsel-2025-09-04-saat-14-33-47-0e17ad09.jpg

BİLECİK KLASİK OTOMOBİL KULÜBÜ ÜYELERİ ŞENLİKLERE RENK KATTI

Şenlik alanında çizgi film maskotları ve dans gösterileriyle karşılanan çocuklar burada gönüllerince eğlenirken, şenliklere katılan Bilecik Klasik Otomobil Kulübü üyeleri renk kattı.

Sihirbaz gösterileriyle şenliğin tadını çıkaran çocuklar şişme oyun gruplarında eğlendi, pamuk şekeri ve patlamış mısır ikramıyla karşılandı.

whatsapp-gorsel-2025-09-04-saat-14-33-47-e8ba4a0e.jpg

Başkan Subaşı ve çocuklar daha sonra kendileri için hazırlanan pastayı keserek, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Etkinliğe katılarak çocukların şenlik heyecanını paylaşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çocukların gülümsemesinde enerji bulduklarını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, belediye başkan yardımcıları, belediye ve il genel meclis üyelerinin de katıldığı etkinlikte çocuklara katılımcılar tarafından takı takıldı, hatıra fotoğrafları çektirildi.

whatsapp-gorsel-2025-09-04-saat-14-33-46-ea5da402.jpg

Etkinlikte konuşan Başkan Subaşı, ‘’Bugün bizim için çok kıymetli oldu. Güzel çocuklarımızın okullar açılmadan önceki bu güzel anlarına eşlik ettik. Geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliklerle çocuklarımızın sağlıklı ve güzel bir geleceğe hazırlanmalarını istiyoruz. Burada olarak bizlere güvenen ve sevincimize ortak olan herkese çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

whatsapp-gorsel-2025-09-04-saat-14-33-46-f0702607.jpg

Milletvekili Yaşar Tüzün de gerçekleştirilen güzel ve anlamlı etkinliğe katkısından dolayı Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiğini belirtti.

whatsapp-gorsel-2025-09-04-saat-14-33-47-57416f3c.jpg

Başkan Subaşı çocukların ellerine kına yaktı, bisiklet hediye etti

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, gösteri ve eğlenceli oyunların sonrasında çocukların ellerine kına yaktı, bisiklet hediye etti. Katılımcılardan da hediyelerini alan çocuklar daha sonra Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve aile üyeleriyle hatıra fotoğrafları çektirdi.

whatsapp-gorsel-2025-09-04-saat-14-33-47-7d9c94c9.jpg

Etkinlikte yer alan aile üyeleri de düzenlenen sünnet şöleninden duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Son Haberler
Bilecik’te Pelitözü Özel Eğitim Anaokulu öğrencilerini bekliyor!
Bilecik’te Pelitözü Özel Eğitim Anaokulu öğrencilerini bekliyor!
İtalya'da 2 Türk vatandaşına gözaltı! Nedeni şoke etti...
İtalya'da 2 Türk vatandaşına gözaltı! Nedeni şoke etti...
Bilecik belediyesinden toplu sünnet şöleni
Bilecik belediyesinden toplu sünnet şöleni
Rize’de balık çiftliği krizi: Halk limanı kapattı, milletvekili ocaklı rest çekti
Rize’de balık çiftliği krizi: Halk limanı kapattı, milletvekili ocaklı rest çekti
Dron iktidarı sona eriyor: Modern savaş doktrinleri çöp oldu
Dron iktidarı sona eriyor: Modern savaş doktrinleri çöp oldu