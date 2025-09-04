Bilecik belediyesinden toplu sünnet şöleni

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Belediye bahçesinde anne ve babalarıyla şenliğe katılan çocuklara Bilecik Klasik Otomobil Kulübü üyeleri de eşlik etti. Nostaljik araçlara anne ve babalarıyla birlikte binen çocuklar şehir merkezinde yapılan turdan sonra Vadipark Sosyal Tesislerine geçtiler.

BİLECİK KLASİK OTOMOBİL KULÜBÜ ÜYELERİ ŞENLİKLERE RENK KATTI

Şenlik alanında çizgi film maskotları ve dans gösterileriyle karşılanan çocuklar burada gönüllerince eğlenirken, şenliklere katılan Bilecik Klasik Otomobil Kulübü üyeleri renk kattı.

Sihirbaz gösterileriyle şenliğin tadını çıkaran çocuklar şişme oyun gruplarında eğlendi, pamuk şekeri ve patlamış mısır ikramıyla karşılandı.

Başkan Subaşı ve çocuklar daha sonra kendileri için hazırlanan pastayı keserek, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Etkinliğe katılarak çocukların şenlik heyecanını paylaşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çocukların gülümsemesinde enerji bulduklarını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, belediye başkan yardımcıları, belediye ve il genel meclis üyelerinin de katıldığı etkinlikte çocuklara katılımcılar tarafından takı takıldı, hatıra fotoğrafları çektirildi.

Etkinlikte konuşan Başkan Subaşı, ‘’Bugün bizim için çok kıymetli oldu. Güzel çocuklarımızın okullar açılmadan önceki bu güzel anlarına eşlik ettik. Geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliklerle çocuklarımızın sağlıklı ve güzel bir geleceğe hazırlanmalarını istiyoruz. Burada olarak bizlere güvenen ve sevincimize ortak olan herkese çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Milletvekili Yaşar Tüzün de gerçekleştirilen güzel ve anlamlı etkinliğe katkısından dolayı Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiğini belirtti.

Başkan Subaşı çocukların ellerine kına yaktı, bisiklet hediye etti

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, gösteri ve eğlenceli oyunların sonrasında çocukların ellerine kına yaktı, bisiklet hediye etti. Katılımcılardan da hediyelerini alan çocuklar daha sonra Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve aile üyeleriyle hatıra fotoğrafları çektirdi.

Etkinlikte yer alan aile üyeleri de düzenlenen sünnet şöleninden duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.