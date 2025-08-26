Bilecik Belediyesi’nden uyarı: Başkan Yardımcılarının adını kullanarak para topluyorlar

Bilecik Belediyesi, son günlerde belediye başkan yardımcıları ve sekreterleri adına vatandaşları arayarak para talebinde bulunan dolandırıcılara karşı uyardı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, vatandaşların bu tür çağrılara kesinlikle itibar etmemesini isteyerek, "Belediyemiz başkan yardımcıları ve başkan yardımcısı sekreterleri adına sizleri arayarak para, bağış gibi maddi taleplerde bulunan dolandırıcılara lütfen itibar etmeyiniz. Belediyemizin, vatandaşlarımızdan hiçbir zaman telefon yoluyla para talep etmeyeceğini sizlere bir kez daha hatırlatıyoruz. Dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor, şüpheli durumların derhal emniyet birimlerine bildirilmesini rica ediyoruz" dedi.