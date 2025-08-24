Bilecik Belediyesinden Zafer Bayramı'nda Çanakkale gezisi!

Bilecik Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ücretsiz Çanakkale gezisi düzenliyor.

29 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek gezi için kayıtlar, 26 Ağustos Salı günü Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde alınacak.

Saat 12:30’da alınacak kayıtlarda 7 yaş ve üzeri çocukların kayıtları yapılarak geziye velileri ile birlikte katılabilecekleri duyurulurken, kayıtların Bilecik Belediyesi Facebook hesabından canlı yayınlanacağı belirtildi.

Ayrıca 1 kişinin yalnızca birinci derece yakını olan eş ve çocuklarını kayıt yaptırabileceği ve kayıtlarda kimlik fotokopisi getirilmesi zorunlu olduğu duyuruldu.

