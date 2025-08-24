Bilecik Belediyesinden Zafer Bayramı'nda Çanakkale gezisi!

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

29 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek gezi için kayıtlar, 26 Ağustos Salı günü Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde alınacak.

Saat 12:30’da alınacak kayıtlarda 7 yaş ve üzeri çocukların kayıtları yapılarak geziye velileri ile birlikte katılabilecekleri duyurulurken, kayıtların Bilecik Belediyesi Facebook hesabından canlı yayınlanacağı belirtildi.

Ayrıca 1 kişinin yalnızca birinci derece yakını olan eş ve çocuklarını kayıt yaptırabileceği ve kayıtlarda kimlik fotokopisi getirilmesi zorunlu olduğu duyuruldu.