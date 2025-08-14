Bilecik Belediyesine ait 42 adet taşınmaz satışa çıkıyor

BİLECİK / SERHAT KAYA

Mülkiyeti Bilecik Belediyesi’ne ait çeşitli mahallelerde bulunan 42 adet taşınmaz, ihale yoluyla satışa sunuluyor.

Ertuğrulgazi, Hürriyet, İsmetpaşa, İstasyon, Pelitözü ve Osmangazi mahallelerinde yer alan muhtelif taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 (a) maddesine göre kapalı zarf teklif usulü ile nitelikleri, ihale süreleri, muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri listede belirtildiği gibi ayrı ayrı ihale edilerek satışı yapılacak.

Belediye Başkanlığından konu hakkında yapılan açıklamada şu bilgiler yer verildi:

‘’İhale 28.08.2025 Perşembe günü saat 14:00’de Bilecik Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Salonunda yapılacaktır. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler taşınmazlar için 3.000,00 – TL karşılığında ihale şartnamesini Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler. İhaleye katılacakların ihale saatinden önce geçici teminat bedellerini T.C. Vakıflar Bankası Merkez / Bilecik Şubesi TR28 0001 5001 5800 7293 6061 72 numaralı Bilecik Belediyesi geçici teminat hesabına nakit olarak yatırdıklarına dair banka dekontu veya ihale tarihi itibariyle en az 30 gün süreli Banka Teminat Mektubu veya Kanunda kabul edilen geçici teminat belgelerini getirmeleri gerekmektedir.”