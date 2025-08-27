BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik halkı 30 Ağustos Zafer Bayramını Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan Fener Alayı, Zeybek Gösterisi ve konserlerle coşku ile kutlayacak.

Bilecik Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer bayramı kutlama programı belli oldu. Programa göre Cumhuriyet Meydanındaki etkinliklerde vatandaşlar, Fener Alayı, Zeybek Gösterisi ve konserlerle Zafer bayramını doyasıya kutlayacak.

30 Ağustos Cumartesi günü ilk olarak saat 20:00’de Fener Alayı düzenlenecek. Ardından 20:30’da Zeybek Gösterisi ile devam edecek kutlamalarda, 21:00’de Elvan Günaydın ve 22:00’de Murat Durmaz’ın sahne almasıyla coşku doruğa çıkacak.

Bilecik Belediyesinden yapılan duyuruda, “30 Ağustos Zafer Bayramımızda düzenleyeceğimiz birbirinden değerli etkinliklere tüm vatandaşlarımız davetlidir.” denildi.