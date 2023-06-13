Bilecik Belediyesi’nin kurban satış yeri hazırlandı

Bilecik Belediyesi tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, kurban satış yeri vatandaşların kullanımına hazır hale getirilirken, kurban kesim ücretleri de belirlendi.

Bilecik Belediyesi’nin kurban satış yeri hazırlandı

Bilecik Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Osmangazi Mahallesi (TOKİ) girişinde hazırlanan kurban satış alanında, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde vatandaşlar ve esnafın kurban satış işlemini yapabileceği belirtildi.

Özel işletme bünyesinde hizmet veren Bilecik Belediyesi Mezbahası’nda bu yıl da kurban kesiminin yapılacağı bilgisinin verildiği açıklama şöyle:

"Kurban kesmek isteyen vatandaşlarımız kurbanlarını sağlık şartlarına uygun şekilde, mülkiyeti kendilerine ait mekanlarda çevre temizliğinde ve hijyene dikkat ederek usulüne uygun kesebileceklerdir. Bilecik için kurban satış yeri, Bilecik Belediyesi tarafından Osmangazi Mahallesi (TOKİ) girişinde bulunan boş arazi hazırlanarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş ve satış alanında kesim yapılmayacaktır. Söz konusu alanda vatandaşlarımız ve esnaf için çeşme, ihtiyaç alanları, yeme ve içme noktaları yer almaktadır. Ayrıca İstasyon Mahallesi Karasu mevkinde yer alan ve özel işletme bünyesinde faaliyet gösteren Bilecik Belediyesi Mezbahası’nda da kesim işlemi olup, büyükbaş için 400 TL, küçükbaş için 60 TL ücret alınmaktadır."

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