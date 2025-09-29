Bilecik Bisikletliler Derneği Çömlek Festivaline renk kattı

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik’in Pazaryeri İlçesi Kınık Köyünde 7 yıl aradan sonra bu yıl 2.’si düzenlenen Uluslararası Çömlek Festivali düzenlenen birçok etkinlik ile sona erdi. Festivalin en ilgi çeken anlarından biri de Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilcisi Hakan Yavuz ve Dernek üyelerinin Bilecik Merkez İle Pazaryeri ilçesi Kınık köyü arasındaki 35 kilometrelik mesafeyi bisikletleri ile kat etmeleri ve ardından 2 kilometrelik doğa yürüyüşüne katılmaları oldu.

Uluslararası Kınık Köyü Çömlek festivali 2. gününde düzenlenen etkinlerle sona erdi. 2. günde Bilecik Bisikletliler Derneğinin düzenlendiği bisiklet turu ise festivale ayrı bir renk kattı.

Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilcisi Hakan Yavuz, 10 kişilik bir grup ile Bilecik Merkezden Kınık Köyüne 35 kilometre pedalladıklarını ve ardından düzenlenen doğa yürüyüşüne katıldıklarını söyledi.

Hakan Yavuz, doğa yürüyüşünün ardından yine aynı rotayı takip ederek Bilecik Merkeze bisikletleri ile döndüklerini ve yaptıkları etkinlik sonunda 70 kilometrelik bir bisiklet turu ile 2 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptıklarını anlattı.

Bilecik Bisikletliler Derneği düzenledikleri tur ile Uluslararası Kınık Çömlek Festivaline ayrı bir renk katarken, festivalin önümüzdeki sene daha geniş kapsamlı ve geniş katılımlı yapılmasının planlandığı öğrenildi.