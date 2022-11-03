Bilecik Bozüyük Belediyesi işçi alacak

İş ilanları Kariyer sitesinde yer alan bilgilere göre, Bilecik ili Bozüyük Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 mezarlık görevlisi alınacak.

Adaylar başvurularını 7 Kasım 2022 tarihine kadar İŞKUR üzerinden elektronik olarak hizmet noktalarında giderek şahsen ve ALO 170 hattını arayarak telefonla yapacaklardır.

Adaylar için kura çekim işlemi 11 Kasım 2022 tarihinde saat 10'da Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

En az ve en fazla lise mezunu olmak,

18 - 50 yaş arasında olmak,

MEB onaylı cenaze hizmetleri kurs bitirme belgesine sahip olmak,

En az 5 yıllık B sınıfı ehliyete sahip olmak,

Sağlık Bakanlığı onaylı ve süresi geçerli ilkyardımcı belgesine sahip olmak,

MEB onaylı Bilgisayar işletmenliği belgesine sahip olmak,

Büro ve benzeri işlerde çalıştığını belgelemek,

Bozüyük ilçesinde ikamet ediyor olmak şartları aranmaktadır.