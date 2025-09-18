Bilecik çevre yolundaki Osmangazi Tüneli'nde hareketli saatler

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik D-650 karayolu üzerinde bulunan Osmangazi Tünelinde trafik kazası tatbikatı yapıldı.

Hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında araçta sıkışan yaralılar olduğu senaryosu ile ihbarı üzerine, ekipler bölgeye yönlendirildi.

Ekipler hızlı bir şekilde ulaştıkları olay yerinde 2 yaralıyı sıkıştıkları araçtan çıkartarak ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünden tatbikat ile ilgili yapılan açıklamada, “Bilecik UMKE ve AFAD ekiplerimizce yaralı durumundaki 2 vatandaş sedye ile güvenli bölgeye taşındı ve ambulans ekiplerimizce hastaneye sevki sağlandı. Tatbikatta jandarma, polis ve itfaiye ekipleri de hazır bulundu. Gerçeğini aratmayan tatbikat ile kurumlarımızın koordinasyon ve müdahale kabiliyeti bir kez daha pekiştirildi.” denildi.