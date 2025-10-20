Serhat Kaya/ Bilecik

Kongre sonrası İl Başkanı adayı Berna Pamukçu da bir açıklama yaparak yaşananlar karşısında ‘Şaşkın’ olduğunu söyledi.

CHP Bilecik İl Başkanlığı 39. Olağan İl Kongresine İl Başkanı Ali Özdemir ile Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı arasında yaşanan tartışma damga vurdu. Kongrenin ardından ise İl Başkanlığına aday olan iki isimden ardı ardına açıklamalar geldi.

CHP Bilecik İl Başkan Adayı Berna Pamukçu yaptığı açıklamada, siyasete dair hiç bir söylem bulunmadan gerçekleşen 39.Olağan Bilecik İl Kongresinde yaşanılanlar, konuşmalar ve üslup karşısında hala şaşkın olduğunu belirtti.

Pamukçu seçilmiş bir Belediye Başkanına parmak sallanması konuşması esnasında ise “kes o zaman” denmesinin şeker yada tansiyon yükselmesi bahanesi ile kapatılamayacağını söyledi.

Berna Pamukçu yaptığı açıklamada, “Dün içinde siyasete dair hiç bir söylem bulunmadan gerçekleşen 39.Olağan Bilecik İl Kongresinde yaşanılanlar, konuşmalar ve üslup karşısında hala şaşkınım….Kongre salonunda İl Başkanının basın önünde seçilmiş bir Belediye Başkanına “parmak sallaması” , devam eden konuşmada “kes o zaman” demesi , devlet erkanından aldığı bilgiyi Cumhuriyet Halk Partimizin kongresinde övünerek dile getirmesi ; ne şeker yükselmesi , ne tansiyon yükselmesi bahanesi ile kapatılabilir. Seçilmiş Milletvekilinin , parti büyüklerinin , her kongrede kürsüye kendi menfaati ve şovu için atlayan takım elbiseli siyasetçilerin ,hadsiz konuşmalara müdahale etmemeleri….tek adaylı liste önerisine ve nezaketsiz davranışlara, yönetim kadrolarının avuçları patlarcasına alkışlarla eşlik etmesi akıl alır gibi değildir. İl Kongresine giderken yaptığım çalışmalarda, kimlerle ne konuştuğunu bilen bir aday olarak, son bir iki gün içinde duyduklarım bana adamlığın cinsiyetle olmadığını bir kez daha hatırlatmıştır… Bu seçimden sonra Belediye Başkanımız Sayın Melek Mızrak Subaşı’na böylesi zor ve sıkıntılı bir süreçte başarılar diliyor Cumhuriyet Halk Partimizin acilen fabrika ayarlarına dönüşünü bekliyor ve umud ediyorum.” dedi.