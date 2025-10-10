YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Cumhuriyet Halk Partisinde yaklaşan il kongresi öncesi Berna Pamukçu düzenlediği basın toplantısı ile İl Başkanlığına adaylığını açıkladı.

İl Başkan adayı Berna Pamuçu’nun Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısının başında konuşan İl Başkanı Ali Özdemir, “Yaklaşık 3 aydır Bilecik’te Cumhuriyet Halk Partisi konuşuluyor. Cumhuriyet Halk Partisinde resmen bir demokrasi şöleni yaşanıyor. Çok güzel bir şekilde ilçe kongrelerini gerçekleştirdik. İlçe kongrelerinden sonra da kısmet olursa ayın 19’unda il kongresini gerçekleştireceğiz. İl kongresinin de güzel ve sağlıklı geçeceğinden en ufak bir kaygı taşımıyorum. Arkadaşlarımızla güzel bir diyalog içerisinde iyi bir seçim geçireceğimize ve sizinle birlikte daha renkli daha güzel ve şölen havasında geçeceğine inanıyorum.” diyerek sözü Berna Pamukçu’ya bıraktı.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan adayı Berna Pamukçu sözlerine haksızlık ve hukuksuzluğun gün geçtikçe artığı bir dönemde yürütülmeye çalışılan kongre takviminde tamamlaman ilçe kongreleri ile birlikte göreve seçilen tüm başkanları kutlayıp başarılar dileyerek başladı.

Pamukçu sözlerinin devamında, “Devam eden İl Başkanlığı kongre sürecinde bugün burada sizlerle ve kamuoyuyla Cumhuriyet Halk Partisi çatışı altında İl Başkanlığı adaylığımı açıklamak için bir araya gelmekten onur ve gurur duyuyorum. Bilecik ilimizde siyaseti değiştirmek, toplumumuzu özgürleştirmek, Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüzü Bilecik'te siyasetin ana merkezi haline getirmek için bir kadın sorumluluğu ile bugün karşınızdayım. Maalesef Türkiye cumhuriyetle bir yol ayrımına götürülmek istenmekte: Halbuki unutulmamalıdır ki, Cumhuriyet demek adalet demek, Cumhuriyet demek eşitlik demek, Cumhuriyet demek kadın hakları demek, Cumhuriyet demek hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir yaşam demek, Cumhuriyet demek özgürlük demek, Cumhuriyet demek kimsesizlerin kimsesi geleceğimizin teminatı demek. Hepimiz biliyoruz ki bunun tek sigortası ve teminatı Cumhuriyet Halk Partisidir.” dedi.

“En ön safta yorulmadan mücadele vermek için adayım”

Pamukçu sözlerinin devamında, “Bizler böylesi bir süreçte Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin neferleri olarak cumhuriyetin tüm kazanımlarına sahip çıkmak zorunda olduğumuzun farkında ve bilincindeyiz. İşte tam da bu irade ile Genel Başkanımız önderliğinde partimizin yükselen ivmesinde, ilimiz de kimseyi ayrıştırmadan, bölmeden, yok saymadan, halkımız bu denli dar boğazın içindeyken kişisel ikbal ve hırslarımızdan arınarak örgütlü mücadelenin öncüsü olmak, sokakta var olmak, yereldeki başarı, mücadele, birlik ve beraberlik ile atılacak her bir adımın bizleri genelde de karanlıktan aydınlığa taşıyacağı inancı ile bir dava insanı, bir kadın ve bir anne olarak Cumhuriyet Halk Partisinin yani bizlerin yani sizlerin yani hepimizin Bilecik ten Türkiye ye ilerleyen iktidar yürüyüşünde en ön safta yorulmadan mücadele vermek için adayım. Halkın tek umudu Cumhuriyet Halk Partisi adına ilkelerimize ve tüzüğümüze bağlı kalarak, böylesine kritik bir süreçte siyaset üretmek, partiyi büyütmek, örgütü güçlendirmek ve tüm seçim bölgelerimizde sözde değil özde var olup hedef büyütmek ve başarıya yan yana omuz omuza koşmak için adayım.” şeklinde konuştu.

Pamukçu sözlerinin sonunda, “Katılımınız için hepinize ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyor, 19 Ekim de yapılacak olan kongremizin partimiz adına umut olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.