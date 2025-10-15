YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Cumhuriyet Halk Partisinde hafta sonu iki adayın yarışacağı il kongresi heyecanı yaşanacak.

Cumhuriyet Halk Partisinde ilçelerin kongrelerinin tamamlanmasının ardından il kongresinin 19 Ekim Pazar günü saat 12:00’de Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacağı duyurulmuştu.

CHP Bilecik örgütlerinde hafta sonu yapılacak olan kongrenin heyecanı yaşanıyor. İl Kongresinde, geçtiğimiz gün adaylığını İl Başkanlığında yaptığı basın toplantısı ile duyuran önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçu ile mevcut İl Başkanı Ali Özdemir yarışacak.

Hafta sonu yapılacak olan kongrede 193 il delegesi sandık başına giderek yeni il başkanını belirlemek üzere oy kullanacak. Seçimlere Ali Özdemir ‘BEYAZ’ liste ile Berna Pamukçu ise ‘MAVİ’ liste ile girecek.