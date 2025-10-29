YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Cumhuriyet Halk Partisinde 39. Olağan Kongre sonrası yeni oluşan yönetim kurulu toplanarak görev dağılımı yapmıştı. Yeni seçilen İl Disiplin Kurulu da Başkanını seçerek görev dağılımını yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Başkanlığından yapılan açıklamada yeni dönemde görev yapacak olan İl Disiplin Kurulu Başkanlığına Erdoğan Tüfekçi’nin seçildiği duyuruldu.

İl Disiplin Kurulunun Başkanın belli olmasının ardından, Avukat Onur Baran Ekici’nin İl Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı ve Tennur Tutgun’un da İl Disiplin Kurulu Sekreteri olarak görev yapacağı açıklandı.