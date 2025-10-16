Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Toplantı kapsamında, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Değerlendirme, İzleme ve Komisyon Toplantısı, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında Çocuk Koruma İl Koordinasyon Toplantısı ile Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı doğrultusunda yürütülen çalışmalar ele alındı.

Gerçekleştirilen toplantılarda; Bilecik’te kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, risk altındaki çocukların korunması, aile birliğinin desteklenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Ayrıca, geçmiş dönemde yapılan çalışmaların sonuçlarının gözden geçirildiği toplantıda önümüzdeki dönemde uygulanacak yeni strateji ve eylem planları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.