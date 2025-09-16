Bilecik dahil 74 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon

Kaynak: Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya içlerinde Bilecik’in de bulunduğu74 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 1 Ton 183 Kg uyuşturucu madde ile 2 Milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdiğini, 1.811 şüphelinin ise yakaladığını duyurdu.

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bakan Yerlikaya, 74 ilde, 2 bin 705 ekip, 6 bin 760 personel, 21 hava aracı ve 47 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlediğini söyledi.

Yerlikaya yaptığı açıklamada, “Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Gençler, uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz” dedi.

