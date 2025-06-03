Bilecik DİSK Emekli-Sen: "AKP emeklileri sefalete terk etmiştir"

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik DİSK Emekli-Sen: "AKP emeklileri sefalete terk etmiştir"

DİSK Emekli-Sen Bilecik Şube Başkanı Erkut Akkoy, bayram ikramiyesinin yetersiz olduğunu belirterek hükümete sert eleştirilerde bulundu. Akkoy, yazılı bir açıklama yaparak "AKP emeklileri sefalete terk etmiştir" dedi.

Serhat Kaya - Bilecik/Yeniçağ

DİSK Emekli-Sen Bilecik Şube Başkanı Erkut Akkoy, 4000 TL olarak verilmekte olan bayram ikramiyesi ile emeklinin kurban almasının mümkün olmadığını belirterek Diyanet İşleri Başkanlığının vekaletle kurban kesim ücretini 13.500 TL olarak açıklamasına dikkat çekti.

Emekliler olarak sefalete mahkum olmayacaklarını, harçlık değil yasal ikramiye talep ettiklerini söyleyen Akkoy, "AKP iktidarı kurban bayramı ikramiyesini 4000 TL olarak açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığının kurban hissesi bedelini 13.500 TL olarak açıklaması AKP iktidarının ikircikli, vurdumduymaz politikasının ispatıdır. AKP emeklileri sefalete terk etmiştir. Biz emekliler olarak sefalete mahkum olmayacağımızı, bayram harçlığı değil gerçek yasal ikramiye talebimizi haykırıyoruz." dedi.

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