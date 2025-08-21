Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji ekibi bir zorlu ameliyat daha gerçekleştirdi

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

62 yaşındaki İsmail K. birçok doktora gitmesine rağmen idrar yapmada zorluk rahatsızlığına bir türlü çözüm bulamadı. İsmail K. defalarca kapalı ameliyat geçirdiği halde hastalığı bir türlü tedavi edilemedi. Hastanın idrar kanalındaki darlık nedeni ile idrar yapmada zorluk, sık sık idrara çıkma ve çatallı işeme şikayetleri vardı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji polikliniğinde görevli Doç. Dr. Ramazan Topaktaş hastanın birçok kapalı ameliyat geçirdiğini öğrendiklerini söyleyerek, “Bu kapalı ameliyatların hiçbirisinden bir fayda görememiş. Tekrar aynı şikayetler ile bize başvurdu. Yaptığımız radyolojik ve endoskopik tetkiklerde ve ayrıca işeme testinde idrar kanalında 5 cm bir darlık segmenti olduğunu gördük. Türkiye’nin sayılı merkezlerinde ve deneyimli cerrahlar tarafından yapılan üretroplasti + bukkal mokozal greft ameliyatını (Endoskopik tedaviler için uygun olmayan, ya da iki kez endoskopik tedavi yapılmasına rağmen darlığı nüks eden hastalarda uygulanan ameliyat) ilk defa Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğimizde uygulamış olduk” dedi.

Hastanın ağız içi mukozasından aldıkları yaklaşık 5 cm’lik mukozal grefti, dar olan idrar kanalına yamadıklarını ifade eden Dr. Topaktaş, “Bu şekilde yeniden genişlemiş idrar kanalı oluşturduk ve hastamıza sonda taktık. Sondası 3 hafta boyunca takılı duracak. 3 hafta sonra sondasını çekip işeme testini tekrarlayacağız. Hastamızın bundan büyük bir fayda göreceğini düşünüyoruz. Bu ameliyatların yüzde 90’dan fazla başarısı mevcut durumda” şeklinde konuştu.

Türkiye’de sayılı, Bilecik’te de bir ilk olan ameliyatın yüzde 90’dan fazla başarı sağladığını aktaran Dr. Topaktaş, “Bu özellikli ve deneyim gerektiren operasyon Türkiye’nin sadece birkaç sayılı ve tecrübeli merkezinde yapılıyor. Biz de bu ameliyatı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaparak bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Ekip olarak, tam bir dayanışma ile Doç. Dr. Ali Haydar Yılmaz ve Op. Dr. Mahmut Koç hocalarımla beraber başarılı bir ameliyat yaptık. Umarım hastamıza ciddi faydası olmuştur. Bundan sonraki idrar yolu darlığı nedeniyle yapacağımız vakalar için de bir ilk ve bir başlangıç olur ve hastalarımız Bilecik ilimizden başka diğer büyük şehirlere bu operasyonu olmak için gitmezler diye düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.