YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Şeyh Edebali Üniversitesi’ne bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında açtığı stantlarda 1.500 öğrenciye ulaştı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘El Ele Verelim Güvenli Geleceğe’ projesi kapsamında, Şeyh Edebali Üniversitesi’ne bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında stant açtı.

Proje ile terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri, polis–halk dayanışmasının önemi, güvenli sosyal medya kullanımı, illegal oluşumlar konularında broşür dağıtımı ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilirken, bu faaliyetlerde 1.500 öğrenciye ulaşıldı.