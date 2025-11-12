YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü il merkezi ve ilçelerde bilgilendirme faaliyetlerini ara vermeden sürdürerek, halkın güvenliği için farkındalık yaratıyor.

Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri Şeyh Edebali Külliyesinde Yeşilay tarafından düzenlenen YEDAM sergisine katıldı.

Bozüyük ilçesinde bulunan Shungangyi ve Sorbe İçecek Fabrikasını ziyaret eden ekipler, fabrika çalışanlarına telefon ve internet alışverişi dolandırıcılığı hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

İnhisar ilçesinde ise ilçe genelinde dolandırıcılık, hırsızlık ve genel güvenlik konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Son olarak Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesinde bulunan Trafik Eğitim Parkında Ertuğrulgazi İlkokulu öğrencilerine trafikte temel davranış şekilleri, trafikte saygı ve öğrencilerin trafikte uyması gereken kurallar konularında bilgilendirme ve uygulamalı eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde sürdürülen bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi.