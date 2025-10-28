YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte tehlikeli sürüş yaparak diğer araçların ve kendisinin güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsünün cezasını kesti.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Bilecik Abdülhamithan Bulvarı üzerinde motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücü tespit etti.

Ekipler tarafından hakkında adli işlem yapılan şahsa ayrıca 5 farklı trafik kuralı ihlalinden toplam 53.950 TL para cezası uygulandı.