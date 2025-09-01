Bilecik Emniyeti uyardı: “Tanımadığınız numaralardan gelen aramalara itibar etmeyin”

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları dolandırıcılara inanmamaları konusunda uyarmayı ve bilgilendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Bilecik merkezde bulunan Şehitler Parkını ziyaret eden ekipler buradaki vatandaşları dolandırıcılık çeşitleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgilendirdi.

Ekipler, ”Tanımadığınız numaralardan gelen aramalara itibar etmeyin, dolandırıcılara fırsat vermeyin.” İfadeleri ile vatandaşları uyarırken, bu konudaki bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini belirttiler.