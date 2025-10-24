YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik'te İl Emniyet Müdürlüğü Birimleri vatandaşların güvenliği ve bilinç düzeyinin artırılması için şehrin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi, Dursun Fakıh Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ile Bilecik'te her hafta kurulan bit pazarını ziyaret ederek bilgilendirme faaliyetinde bulundular.

Yenipazar ilçesinde semt pazarını ziyaret eden polis ekipleri ve bekçiler dolandırıcılık ve hırsızlık olayları konusunda bilgilendirme yaparak vatandaşlara broşür dağıttı.

Gölpazarı ilçesinde polis ekipleri dolandırıcılık ve hırsızlık olayları ile çeşitli konularda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Bilecik Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise Trafik Eğitim Parkında Malhun Hatun İlkokulu öğrencilerine trafik kuralları ve öğrencilerin trafikte uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirme ve uygulamalı eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

Vatandaşların huzur ve güveni için Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.