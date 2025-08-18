Bilecik Fırın Eti / Fırın Kebabı nihayet tescillendi

SERHAT KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, Bilecik Fırın Eti/Fırın Kebabı’nın tescil edildiğini söyledi.

Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Bilecik gastronomisi için önemli bir adım atıldığını ve Bilecik Fırın Eti/Fırın Kebabı’nın nihayet tescillendiğini duyurdu. Bu tescilin Bilecik’in yöresel mutfağının tanınırlığını arttıracağını, yerel lezzetlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması içinde büyük önem taşıdığını ifade eden Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, bu tescilin diğer yöresel lezzetlerin tanıtımı içinde bir fırsat olduğunu söyledi.

Mesut Kaplan yaptığı açıklamada, “Bilecik'in geleneksel lezzetlerinden biri olan Fırın Eti/Fırınkebabı nihayet tescillenerek, Bilecik gastronomisi için önemli bir adım atıldı. Bu tescilleme, Bilecik'in yöresel mutfağının tanınırlığını artırırken, yerel lezzetlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından da büyük önem taşıyor. Bilecik, zengin mutfak kültürüyle öne çıkan bir şehirdir. Fırın Eti/Fırınkebabı'nın tescillenmesi, diğer yöresel lezzetlerin de tanıtımı için bir fırsat yaratmıştır. Bu adım, Bilecik'in gastronomi haritasında daha fazla yer almasını sağlayacak ve yerel üreticilerin desteklenmesine katkıda bulunacaktır.” dedi.