Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İUP kapsamında 34 personel alacak

SERHAT KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan İşgücü Uyum Programı protokolü kapsamında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin istihdam edilebilirliğini artıracak; bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak amacıyla; Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 10 aylık süre (131 fiili gün) ile çalıştırılmak üzere 34 personel alımı yapılacak.

Program başvuruları 11-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak olup başvurular İŞKUR e-şube, Alo 170 üzerinden yapılacaktır. Tüm başvuru sahiplerinin İŞKUR sisteminde bulunan adres ve iletişim bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

Çalışma süresinin 21.07.2025 – 30.04.2026 olarak duyurulduğu ilanda iş görüşmesi yapılacak yer Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarih ve saat ise 17.07.2025 09:00 – 12:30 saatleri arası olarak belirtildi.

Görüşme Tarihinde Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler:

Başvuru Sahibinin E-Devlet üzerinden alacağı Adli Sicil Belgesi,

Başvuru sahibinin son 1 yılını gösterir “işyeri unvan listeli” SGK hizmet Dökümü,

Başvuru sahibi ile birlikte aynı hanede yaşayan 18 yaş üstü tüm aile üyelerinin SGK hizmet dökümü/varsa maaş bordroları

İUP PROGRAMLARINA BAŞVURU ŞARTLARI:

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-İşkur’a kayıtlı olmak,

3-18 yaşını tamamlamış olmak,

4-Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

5-Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

6-Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede işsiz olmak,

7-Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında stajyer olmamak,

8-Hane gelir şartını sağlamak (aynı adreste ikamet edenlerin, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri aylık toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının iki (2) katını aşması halinde söz konusu adreste ikamet eden kişiler programa katılamaz.),

9-Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak, şartları aranır.

Ayrıca daha önce Toplum Yararına Programlar (TYP) aracılığıyla istihdam edilmiş kişilerin İUP’ye başvurmalarında sakınca yoktur.