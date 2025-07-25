Bilecik 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edildi!

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 1 ay içinde ülkemiz genelinde yaşanan yangınlar hakkında sosyal medya hesabından bilgiler paylaştı. Yerlikaya ülke genelindeki yangınların söndürülmesinde AFAD tarafından 1.191 personel ve 198 Arama/Kurtarma aracı, Jandarma Genel Komutanlığından 8 bin 953 Personel ve 18 hava aracı, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1.675 Personel, 3 Helikopter ve 129 TOMA, Sahil Güvenlik Komutanlığından 237 personelin görev aldığını söyledi.

Yerlikaya İzmir ve Bilecik illerinin “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildiğini duyurduğu açıklamasında ayrıca Bilecik’te 26 konteyner kurulumu gerçekleştirildiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD tarafından oluşan zararın karşılanmasına yönelik ülke genelinde yangından etkilenen illere toplam 128 milyon 492 bin 242 TL ödenek gönderildiğini de sözlerine ekledi.