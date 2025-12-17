Yeniçağ - Bilecik / Serhat Kaya

İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Bilecik genelindeki sağlık tesislerine yönelik tıbbi cihaz yatırımları ele alındı.

Bu kapsamda; 2025 yılı içerisinde yaklaşık 23 milyon TL tutarında tıbbi cihaz alımının sağlık tesislerine kazandırıldığı ifade edilirken, 2026 yılında da hastanelerin ihtiyaçları doğrultusunda tıbbi cihaz taleplerinin karşılanmasına ve bu alandaki yatırımların artarak sürdürülmesine devam edileceği vurgulandı.

Toplantıda, başta Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere Bozüyük, Osmaneli ve Söğüt Devlet Hastaneleri ile İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde planlanan ve temin edilen tıbbi cihazlar değerlendirilerek, sunulan sağlık hizmetlerinin daha etkin, erişilebilir ve kaliteli hale getirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.