Bilecik Günüören’de asırlık bayram geleneğine devam

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Günüören Köyü'nde, Ramazan ve Kurban Bayramlarında yüzyıllardır süregelen şeker toplama geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

Osmanlı Devleti döneminde Ahi Yunus Zaviyesi’ne bağlı bir Vakıf Köyü olarak kurulduğu bilinen Günüören köyünde, bayram sabahlarında çocuklar ev ev dolaşarak şeker topluyor. Köy, 2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından geniş kapsamlı bir çalışma yürütülerek köydeki tarihi konaklar tescillenmişti. Köy muhtarı Yaşar Çakmak, bu köklü geleneğin geçmişten günümüze kesintisiz bir şekilde sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Bugün bütün Müslüman aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Biz de bugün bayram namazını idrak ettik. Bizim köy halkı ve bayanlarımız evlerin kapılarının önüne çıktılar. Çocuklara şeker dağıtımı başladı. Bütün erkekler ve bayanlar şekerleri topladı. Çocuklar da şekerlerini toplamış oldu. Bizde yıllar evvelinden beri şeker toplama olayları oluyor. Bizim köyümüz en az 800 yıllık, bir rivayete göre de bin 200 senelik olduğu söylemiştir. Ondan itibaren devamlı şeker toplanır. Çocukluğumuzda şeker topladıktan sonra da evleri gezerdik el öpmek için tekrardan. Bütün büyüklerimizin ellerini öperdik. Bu gelenek halen devam etmektedir."

Köy halkından Sadiye Tuzcu ise çocukluğunda yaşadığı bayramları şu sözlerle anlattı:

"Bu köyde bayramlarımız çok güzel olur. Tüm hazırlıklarımızı yaparız. Bayram sabahı adamlar camiye gider, camiden çıkınca herkes kapıya çıkar ve şeker dağıtır. Çocuklar da şeker toplar. Küçükken köyümüz çok kalabalıktı, 150 hane vardı. Şimdi kimse kalmadı. Küçükken şekerlerimizi toplamak için tüm köyü gezerdik. Evin büyüğü çıkar kapının önünde oturur şeker dağıtır. Çocuklar koşar şeker toplamak için."