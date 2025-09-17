Bilecik İl Emniyet Müdürü Yılmaz’dan veda mesajı!

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Müdür Yılmaz atama kararının ardından bugün itibari ile Bilecik’teki görevinden ayrılırken bir veda mesajı yayınladı. Yayınladığı veda mesajında Dirilişin, Kuruluşun ve Kurtuluşun şehri olan Bilecik’te görev yapmış olmanın büyük onur ve gururunu her zaman yüreğinde taşıyacağını ifade eden Yılmaz, Bilecikliler ve mesai arkadaşlarından haklarını helal etmelerini istedi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz yayınladığı veda mesajında şu ifadeler yer verdi;

“Kıymetli Bilecikliler ve Değerli Mesai Arkadaşlarım,

Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde görevlendirilmem nedeniyle, bugün itibariyle Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü görevinden ayrılıyorum.

Yaklaşık 9 ay boyunca, Dirilişin, Kuruluşun ve Kurtuluşun şehri olan bu kadim şehirde görev yapmış olmanın büyük onur ve gururunu her zaman yüreğimde taşıyacağım. Görevde bulunduğum süre boyunca en büyük önceliğim; Bilecik'te huzur ve güven ortamı sağlamak ve yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın sevgisini kazanmak oldu.

Bu süreçte, her zaman samimiyetini ve güvenini yanımda hissettiğim başta Valimiz Sayın Faik Oktay Sözer ve öncülüğünde; iş birliği içerisinde olduğumuz tüm kurumlara ve kıymetli müdürlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor; ortaya koydukları destek, samimiyet ve özverinin bizim için her zaman çok değerli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.

Bir teşekkürü ise, gece gündüz demeden özveriyle görev yapan ve her koşulda vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için fedakârca çalışan kıymetli mesai arkadaşlarıma olacaktır. Onların gayreti, cesareti ve vefakârlığı sayesinde bu şehirde güvenin ve huzurun temelleri sağlamlaşmış, görevimiz anlam kazanmıştır.

Ve elbette, en büyük teşekkürüm; her daim yanımda olan, sabırla ve fedakârlıkla desteğini esirgemeyen, güç ve moral kaynağım olan kıymetli aileme olacaktır. Onların varlığı, bu kutlu görevi yerine getirirken en büyük dayanağım olmuştur.

Bugün Bilecik'ten ayrılırken, gönlümde bu şehrin insanlarının sıcaklığını, samimiyetini ve güvenini taşımanın mutluluğunu yaşıyorum. Burada geçirdiğim her an, bana bir görev olmanın ötesinde hayatımın en değerli zamanlarını yaşattı ve kısa sürede çok değerli dostluklar edinmemi sağladı.

Hepinizin yüreğinde hoş bir seda bırakabilmiş olmayı dilerken, sizlere hizmet etmiş olmanın gururu ve mutluluğu ile veda ediyorum. Bu vesileyle, tüm mesai arkadaşlarıma ve kıymetli vatandaşlarımıza en küçük bir hakkım dahi varsa helal ettiğimi ifade ediyor; sizlerden de haklarınızı helal etmenizi temenni ediyorum.

İyi ki varsınız.”