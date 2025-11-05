YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik İl Genel Meclisinin 3. Toplantısı Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş Başkanlığında yapıldı. Toplantıda tek gündem maddesi görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

İl Genel Meclisinin 3. toplantısında, Gölpazarı Gökçeözü köyü tapuda 122 ADA, 143 Parsel numaralı tarla vasıflı Nazmi Namlı adına kayıtlı taşınmaz üzerine tavuk kümesi inşaatı maksadı ile İmar durumu için kurum görüşünün alınması maddesi görüşülerek İmar ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edildi.

İl Genel Meclisi 4. toplantısı 6 Kasım Perşembe günü saat 11:00’de İl Genel Meclisi toplantı salonunda yapılacak.