Bilecik İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik İl Genel Meclisinin Ekim ayı toplantıları Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş Başkanlığında başladı.

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik İl Genel Meclisinin Ekim ayı toplantıları Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş Başkanlığında başladı.

İl Genel Meclisi Toplantı salonunda yapılan Ekim ayı ilk toplantısında tek gündem maddesi görüşülerek oy birliği ilgili komisyonlara havale edildi.

İl Genel Meclisi toplantılarda, geçen ay komisyonlara havale edilen konularla ilgili hazırlanan ve Meclise sunulan raporları görüşerek karara bağlayacak. Meclis son toplantısını 7 Ekim Salı günü yapacak.

5 Meclis üyesi mazeretleri nedeni ile ilk toplantıya katılmadı.

