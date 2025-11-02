YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik İl Genel Meclisinin Kasım ayı toplantıları 3 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Meclis bütçe ayı olması nedeni ile bu ay fazla mesai yapacak.

İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantılarının ilki 3 Kasım Pazartesi günü meclis toplantı salonunda yapılacak. Meclis Kasım ayı boyunca sürecek toplantılarında, 2026 yılı Yatırım ve Performans programı ile 2026 mali yılı bütçe tasarısı ve eki cetvellerini görüşerek İl Özel İdaresinin 2026 yılında kullanacağı bütçesini belirleyecek.

Meclis ayrıca Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Poyra köyü 216 ada 6 parsel numaralı taşınmaz üzerinde akaryakıt ve servis istasyonu alanı amaçlı imar plan talebi ile ilgili komisyonlardan gelen raporu ve tüm ilçelerdeki Muhtarlar Derneklerine Özel İdareye ait taşınmazlardan yer verilebilmesine yönelik talep ile ilgili komisyondan gelen raporu görüşerek karara bağlayacak.

İl Genel Meclisinin Kasım ayı toplantıları 28 Kasım Cuma günü yapılacak son toplantı ile sona erecek.