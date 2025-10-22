YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik'in tarihi, kültürel değerleri ve coğrafi zenginliklerini ortaya çıkarmak üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Şeyh Edebali Üniversitesi arasında protokol imzalandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erdal Karakaş Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan'ı ziyaret etti.

Ziyarette Bilecik'in tarihi, kültürel değerleri ve coğrafi zenginliklerini ortaya çıkarmak üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi arasında Kurumsal Akreditasyon protokolü imzalandı.

Bilecik İl kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erdal Karakaş'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erdal Karakaş hocam Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze ziyarette bulundular. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kurumsal Akreditasyon protokolümüzü sayın hocamız ile imzaladık. Şehrimizin; tarihi, kültürel değerleri ve coğrafi zenginliklerini Üniversitemiz ile ortaya çıkarmaktan ve Üniversitemizin kurumsallaşma sürecinde bulunmaktan dolayı duyduğumuz memnuniyeti ve mutluluğu ifade etmek istiyorum" dedi.