Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Bircan'dan Domaniç'e ziyaret

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Ziyarette kültürel mirasımızı yaşatmak adına önemli istişarelerde bulundu. Söğüt-Domaniç ortak kültürel mirası üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirilirken, hedefin 744 yıldır aynı inanç ve ruhla sürdürülen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Yörük Şenlikleri ile Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri arasında güçlü bir bağ kurmak olduğu ifade edildi.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak Domaniç Kaymakamımız Sayın Serhat BAĞCI'yı, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Zekeriya ÜNAL ile birlikte makamında ziyaret ettik. Kendileri ile Kültürel mirasımızı yaşatmak adına önemli istişarelerde bulunduk. Söğüt-Domaniç ortak kültürel mirasımız üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 744 yıldır aynı inanç ve ruhla sürdürülen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Yörük Şenlikleri ile Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri arasında güçlü bir bağ kurmayı hedefliyoruz. Bu iki kadim etkinliği bir araya getirerek, Ertuğrul Gazi'den Hayme Ana'ya uzanan ortak kültürel köprülerimizi pekiştirme arzusu içerisindeyiz. Misafirperverliği için Sayın Kaymakamımıza şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.