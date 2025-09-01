Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek’ten yeni eğitim / öğretim yılı mesajı!

Serhat KAYA - BİLECİK / YENİÇAĞ

2025/2026 eğitim öğretim yılı 1 Eylül Pazartesi günü ilkokula yeni başlayacak olan 1. sınıf öğrencilerinin uyum haftası ile başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek yeni eğitim / öğretim yılının başlaması nedeni ile bir mesaj yayınladı.

Müdür Şimşek yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Sevgili Öğrencilerimiz, Kıymetli Velilerimiz ve Değerli Öğretmenlerimiz,

Yeni eğitim-öğretim yılına başlarken, okullarımıza ilk adımını atan öğrencilerimizin heyecanını yürekten paylaşıyor; onların güvenli, mutlu ve başarılı bir uyum süreci geçirmelerini diliyorum.

Uyum Haftası; öğrencilerimizin okullarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanıdıkları, eğitim yolculuklarının ilk adımlarını attıkları önemli bir dönemdir. Bu süreçte çocuklarımızın yanında olan öğretmenlerimize ve desteklerini esirgemeyen velilerimize teşekkür ediyorum.