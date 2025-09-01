Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek’ten yeni eğitim / öğretim yılı mesajı

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, 1 Eylül Pazartesi günü itibari ile başlayan 2025/2026 eğitim / öğretim yılı nedeni ile bir mesaj yayınladı.

2025/2026 eğitim öğretim yılı 1 Eylül Pazartesi günü ilkokula yeni başlayacak olan 1. sınıf öğrencilerinin uyum haftası ile başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek yeni eğitim / öğretim yılının başlaması nedeni ile bir mesaj yayınladı.

Müdür Şimşek yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Sevgili Öğrencilerimiz, Kıymetli Velilerimiz ve Değerli Öğretmenlerimiz,

Yeni eğitim-öğretim yılına başlarken, okullarımıza ilk adımını atan öğrencilerimizin heyecanını yürekten paylaşıyor; onların güvenli, mutlu ve başarılı bir uyum süreci geçirmelerini diliyorum.

Uyum Haftası; öğrencilerimizin okullarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanıdıkları, eğitim yolculuklarının ilk adımlarını attıkları önemli bir dönemdir. Bu süreçte çocuklarımızın yanında olan öğretmenlerimize ve desteklerini esirgemeyen velilerimize teşekkür ediyorum.

Tüm öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir eğitim yılı temenni ediyorum.”