Bilecik İl Özel İdaresi araç filosunu güçlendiriyor

Serhat KAYA – Bilecik / Yeniçağ

İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen program ile 2 adet Kırkayak Kamyon, 3 adet Tır, 1 adet Yol Çizgi Aracı, 1 adet Amfibik Araç, 1 adet Ekskavatör, 1 adet Dik Milli Kırıcı, 1 adet Kanal Kazıcı, 1 adet Forklift, Araç Arıza Tespit Cihazı (Araç ve İş Makineleri için), Lastik Tamir Sistemleri (Araç ve İş Makineleri için) ve Mobil Lastik Tamir Aracı / Yağlama Aracı araç parkına dahil edilerek hizmete girdi.

Yeni araçların hizmete alındığı program ile ilgili yapılan açıklamada, ”Makine parkımıza kazandırılan bu araç ve ekipmanlar; yol, altyapı ve yatırım çalışmalarımıza hız ve verim katacak, ilimizin dört bir köşesine güçlü bir hizmet desteği sağlayacaktır.” denildi.