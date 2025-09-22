Bilecik İl Özel İdaresi araç filosunu güçlendiriyor

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Özel İdaresinin hizmet kapasitesini artıracak yeni araç ve iş makinelerinin filoya dahil edildiği programa katıldı.

Serhat KAYA – Bilecik / Yeniçağ

İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen program ile 2 adet Kırkayak Kamyon, 3 adet Tır, 1 adet Yol Çizgi Aracı, 1 adet Amfibik Araç, 1 adet Ekskavatör, 1 adet Dik Milli Kırıcı, 1 adet Kanal Kazıcı, 1 adet Forklift, Araç Arıza Tespit Cihazı (Araç ve İş Makineleri için), Lastik Tamir Sistemleri (Araç ve İş Makineleri için) ve Mobil Lastik Tamir Aracı / Yağlama Aracı araç parkına dahil edilerek hizmete girdi.

1-002.jpg

2-002.jpg

3-003.jpg

4-001.jpg

Yeni araçların hizmete alındığı program ile ilgili yapılan açıklamada, ”Makine parkımıza kazandırılan bu araç ve ekipmanlar; yol, altyapı ve yatırım çalışmalarımıza hız ve verim katacak, ilimizin dört bir köşesine güçlü bir hizmet desteği sağlayacaktır.” denildi.

4-001.jpg

