Bilecik İl Özel İdaresinin köylerdeki çalışmaları sürüyor

Bilecik İl Özel İdaresi köy yollarındaki asfaltlama çalışmalarının yanında birçok altyapı ve üst yapı hizmetini de tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunuyor.

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik İl Özel İdaresi köy yollarındaki asfaltlama çalışmalarının yanında birçok altyapı ve üst yapı hizmetini de tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunuyor.

İl Özel İdaresi altyapı çalışmaları kapsamında yerinde ve planlı yaptığı hizmetlerle bugüne kadar su sorunu bulunan birçok köye kurduğu su depoları ile sorunlara çözüm üretiyor.

Ayrıca üst yapı çalışmaları kapsamında da çocuklar için doğayla iç içe oyun alanları oluşturuluyor.

İl Özel İdaresi yetkilileri köylerdeki altyapı ve üst yapı çalışmalarının planlı bir şekilde devam edeceğini, vatandaşların köylerde rahat ve konforlu bir şekilde yaşamaları için çalışmalarını sürdüreceklerini belirttiler.

