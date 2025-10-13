Yeniçağ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı arasında imzalanan protokol gereği, 2025 yılı toplantı karar tutanağı doğrultusunda resmi gıda kontrolleri ve denetimleri rutin olarak devam ediyor.

Denetimlerde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde hijyen koşullarına ve mevzuata uygunluk titizlikle kontrol ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından güvenli gıdaya erişiminin sağlanması için resmî kontrollerin kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.