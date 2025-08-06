Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden çiftçilere davet!

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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden çiftçilere davet!

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuru ile çiftçiler Genel Tarım Sayımı kapsamında İl ve İlçe Müdürlüklerine 2025 Tarım Sayımı Anketine katılmaya davet edildi.

Serhat KAYA - BİLECİK / YENİÇAĞ

Temmuz 2025’te başlanan Genel Tarım Sayımı ile bitkisel ve/veya hayvansal üretim faaliyetlerine ilişkin arazi, hayvan, alet ve makine varlığı, sulama gücü gibi tarım sektörünün temel yapısal boyutlarına ilişkin veri derlenecek.

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Söz konusu verilerin derlenebilmesi için çiftçiler İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine davet edildi. Konu ile ilgili yapılan duyuruda, “Değerli çiftçilerimiz; 2025 Yılı Temmuz ayı itibariyle "Tarım Sayımı" başlamıştır. Çiftçilerimizi 2025 Tarım Sayımı Anketi için İl ve ilçe Müdürlüklerimize bekliyoruz. İlginize teşekkür ederiz.” denildi.

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