YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

İYİ Partili Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun’un sosyal medya hesabından yaptığı sert ‘Terörsüz Türkiye’ çıkışının ardından, bir sert çıkışta partinin Osmaneli İlçe Başkanı Ahmet Akdaş’dan geldi.

İYİ Parti Osmaneli İlçe Başkanı Ahmet Akdaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, isteyenin kanlı katilin ayağına kadar gidebileceğini, hatta önünde eğilebileceğini, el pençe divan durabileceğini, medet ve menfaat dilenebileceğini, bu yapılacakların yapanların kişisel tercihi olacağını ancak devletin, aklın, imanın ve ahlaken böyle bir şeyin asla mümkün olamayacağını söyledi.

Kürt’ü, Apo’dan ve PKK’dan, terörü Kürtlerden ayıran ahlaki, siyasi ve stratejik çizgiyi koruyamayanların, hem kendine, hem bu coğrafyaya büyük kötülük edeceğinin altını çizen Başkan Akdaş, PKK’nın Kürtlerin değil; CIA–Mossad–Pasdaran–MI6 karışımı kirli ve kanlı jeopolitik bir denklemin taşeronu olduğunu söyleyerek, bu gerçek görülmez, bu ayrım ve gereği yapılmaz; çare doğru yerden aranmazsa, kimsenin bu coğrafyaya istikrar ve huzur getiremeyeceğini belirtti.

Başkan Akdaş yaptığı açıklamada, “İsteyen bu kanlı katilin ayağına kadar gidebilir, hatta önünde eğilebilir, el pençe divan durabilir, medet ve menfaat dilenebilir.

Bu onların kişisel tercihidir; ama devletin, aklın, imanın ve ahlakın asla olamaz.

Aklı, vicdanı, insanlığı, imanı ve sağduyusu olan hiçbir Türk ve Kürt;

stratejisi, hafızası ve vefası olan hiç bir devlet; bu örgütün yaptığı kötülükleri, döktüğü kardeş kanını, asker kanını ve yıllardır ürettiği fitneyi unutmaz, unutmayacak.

Sadece onu değil;

– kapısına gidenleri,

– gitmeye kalkanları,

– Kürt kardeşlerimizi bu terör örgütünün arkasında hizalamaya çalışanları,

– bu katiller üzerinden çözüm üretmeye kalkışanları da unutmayacak.

Kürt’ü Apo’dan ve PKK’dan, terörü Kürtlerden ayıran ahlaki, siyasi ve stratejik çizgiyi koruyamayan; hem kendine, hem bu coğrafyaya büyük kötülük eder.

PKK Kürtlerin değil; CIA–Mossad–Pasdaran–MI6 karışımı kirli ve kanlı jeopolitik bir denklemin taşeronudur.

Bu gerçek görülmez, bu ayrım ve gereği yapılmaz; çare doğru yerden aranmazsa, kimse bu coğrafyaya istikrar ve huzur getiremez.” dedi.