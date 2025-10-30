YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’te İYİ Parti ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından İl Kongresinin yapılacağı tarih ve saat de belli oldu.

İYİ Parti teşkilatları Bilecik’te ilçe kongrelerini tamamladı. İl Başkanı Mehmet Can Kılınç ilçe kongrelerinin tamamlanması sonrası İl Kongresi tarihinin Genel Merkez tarafından 9 Kasım saat 13:00’de yapılmasına karar verildiğini, kongrenin Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacağını söyledi.

İl Başkanı Kılınç yaptığı açıklamada il başkanlığına adaylığını da yeniden duyurarak şu ifadelere yer verdi;

"Kurucu Gençlik Kolları İl Başkanlığı, Gençlik Kolları Genel Merkez Teşkilat Bölge Koordinatörlüğü, 28. Dönem Bilecik Milletvekili Aday Adaylığı, Bilecik Merkez İlçe başkanlığı ve Bilecik İl Başkanlığı görevlerini ifa ettim…

Partim ile birlikte kademe kademe büyüğen görev sürecim ile beraber Teşkilatın her kademesinde görev aldım. Olması gereken de buydu; Teşkilatın içerisinden yetişen her kademede görev alan kibirden arınmış kendisini hiç bir üyeden üstün görmeyen kısacası; Hamdım, piştim, yandım süreçlerini tamamlayan İl başkanı adaylarımıza başarılar dilerim…

Bilecik İl Kongremizde aday olacak büyüklerime de şimdiden başarılar diliyor, İl başkanlığına aday olduğumu tekrar ilan ediyorum.

Kongremiz hayırlara vesile olsun…”