Bilecik İYİ Partide ilçelerin kongre tarihleri belli oldu!

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı öncesinde Türkiye genelinde ilçe kongreleri başladı. Buna göre Bilecik’te de ilçelerin kongre tarihleri netleşirken, il kongresinin tarihinin ise ilçe kongrelerinin ardından genel merkez tarafından belirleneceği öğrenildi.

Bilecik İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Can Kılınç ilçelerde yapılacak kongre tarihleri ile bilgi vererek “Tüm partililerimizi ve hemşehrilerimizi düzenleyeceğimiz kongrelerimize davet ediyoruz.” dedi.

İYİ PARTİNİN İLÇE KONGRE TARİHLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE İLAN EDİLDİ:

Gölpazarı: 9 Ekim Perşembe Saat 13:00

Söğüt: 10 Ekim Cuma Saat 12:00

Yenipazar: 11 Ekim Cumartesi Saat 12:00

Osmaneli: 11 Ekim Cumartesi Saat 14.00

Bozüyük: 12 Ekim Pazar Saat 12:00

Merkez: 12 Ekim Pazar 14:00