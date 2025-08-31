Bilecik İYİ Parti'den 30 Ağustos'ta lokma ikramı

Serhat KAYA – Bilecik / Yeniçağ

Atatürk Parkı önünde gerçekleştirilen ikram çadırını İl Genel Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş ve Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ile beraberlerindeki muhtarlarda ziyaret ederek hayırlarının kabul olmasını dilediler.

İYİ Patinin lokma ikramına vatandaşlarında ilgisi yoğun olurken yaptıkları ikram ile ilgili bir açıklama yapan İl Başkanı Mehmet Can Kılınç, “İYİ Parti Bilecik İl, Merkez İlçe ve Gençlik Kollarımız ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Şehitlerimizin Aziz Ruhları İçin lokma hayrımızı gerçekleştirdik.

İkram çadırımıza yoğun ilgi gösteren heşehrilerimize teşekkür ediyor, bir kere daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz ile ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum” dedi.