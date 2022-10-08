Bilecik İYİ Parti'ye flaş katılımlar

Bilecik / Serhat Kaya

İYİ Parti Bilecik İl Başkanlığınca TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı ve Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu'nun katılımı ile Bilecik Kent Ormanda toplu üye katılımı programı ve rozet takma töreni gerçekleştirildi.

Programda konuşan TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Biz Sayın Genel Başkanla beraber 3 yıla yakındır Türkiye'nin sokaklarındayız. 81 il bir defa bitti. İkinci 26. il, yaklaşık 500'ün üzerinde ilçeyle beraber Sayın Genel Başkan dolaşıyor ve de İYİ Parti kadroları dolaşıyor. Biz neden bir takım medya organlarını tercih edip oralarda konuşmak yerine insanımızla beraber sokaktayız da neden Cumhur Koalisyonun sahiplerinin sözcüleri akşam medyada. Çünkü gündüz Bilecik'in sokaklarında yaşananlarla Bozüyük'ün caddelerinde yaşananlarla gece medya konuşulanlar arasında benzerlik yok. Gündüz peynirin yeni fiyatı konuşuluyor. Gündüz tencere kaynaması konuşuluyor. Gündüz öğrencisini bir başka şehirde okutabilmenin zorluğu konuşuluyor. dedi.

"BİZ TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEK İÇİN KURULMUŞ BİR PARTİYİZ"

Tatlıoğlu konuşmasının devamında, "Biz Türkiye'yi yönetmek için kurulmuş bir partiyiz. Biz Bilecik'i yönetmek için kurulmuş bir partiyiz. Biz Osmaneli'ni yönetmek için kurulmuş bir partiyiz. Türkiye'yi Sayın Genel Başkanla beraber biz yönetelim, icrasını bir de biz yapalım ve Türkiye'yi bugünkü yerden yukarılara doğru çıkartalım. Bu gayret içerisinde bir Genel Başkan var. Bu nedenle siyasete 2017 gibi Türk siyasi tarihinin en zor zamanında bayrak açmış bir genel başkan var." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ DÖNEMİ TÜRKİYE'NİN 20 KAYIP YILI OLARAK TARİHE GEÇECEKTİR"

İYİ Parti Kurumsal ilişkiler Başkanı Cihan Paçacı ise konuşmasında "2002 yılında Sayın Recep Tayip Erdoğan tarafından kurulan Ak Parti Cumhuriyet tarihimizin en uzun süreli iktidarını tek başına götürmüştür. Belki 30 sene belki 50 sene sonra bu 20 yılın değerlendirmesi yapılacağı zaman ben inanıyorum ki Türkiye'nin 2 kayıp yılı olarak geçecektir." dedi.

Paçacı konuşmasının devamında ülke yönetiminin çok büyük zararlar gördüğünü özellikle Türk Silahlı kuvvetlerini zafiyete uğratan 2 girişimle karşı karşıya kalındığını belirti. Sistemin değişmesi ile birlikte devlet kurumlarının talimatla yürütülmeye başladığını söyleyen Cihan Paçacı hepimizin cebini ilgilendiren hatalı kararlar alındığını da söyledi. Cihan Paçacı, "Faiz sebep enflasyon sonuç dedi. Bugüne kadar ekonomi ilmine, bilimine ters düşen bir uygulamanın içine girdi ve %15 olan enflasyon bugün TÜİK'e göre yüzde 83 oldu, ENAG'a göre %186 oldu. Bu hepimizin cebinden bir takım tasarruflarımızın çalınması demektir enflasyon ve halen bu inadına devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’ye flaş katılımlardan biri olan eski Devlet ve Spor Bakanı Bahattin Şeker ise yaptığı konuşmada Genel Başkan Meral Akşener ile geçtiğimiz Ağustos ayındaki Bilecik programında Bozüyük’te görüştüklerini söyleyerek kendisinden taşın altına elini koymasını istediğini ve kendisinin İYİ Partiye daha önce üye olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından rozet takma törenine geçilirken birçok önemli isimin İYİ Partiye katıldığı görüldü. İYİ Parti’ye üye olanlar arasında Bahattin Şeker’in yanında SMMM Hüseyin Şensoy, MHP ve DYP de uzun yıllar yöneticilik ve siyaset yapmış olan Engin Aral, Hüseyin Köymen, Ahmet Sinan Özkeskin, Mehmet Erdem, Fevzi Aslım yer aldı.