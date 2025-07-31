Bilecik Jandarma'da komutanlar değişti!

Serhat KAYA - BİLECİK / YENİÇAĞ

Jandarma Genel Komutanlığı atama kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan kararnameye göre Bilecik İl Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin Foça Jandarma Komanda Eğitim Komutanlığına, Bilecik İl jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı ise Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandılar.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığında görevli Tuğgeneral Yusuf Aslan Bilecik İl Jandarma Eğitim Komutanı olarak atanırken, Bingöl İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı ise Bilecik İl jandarma Komutanı olarak atandı.