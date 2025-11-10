YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Berna Külhan ve yönetim kurulu üyeleri Bilecik Kent Konseyini ziyaret ettiler.

Konsey Başkanı Hakkı Aynur ve Kadın Meclisi Başkanı Ayla Ercan'ın da bulunduğu görüşmede Bilecik Kent Konseyinin kooperatifle ortaklaşa yürüteceği sosyal projeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirildi.

Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur ziyaret sonrası "Kooperatifin ürettiği ürünler arasında yer alan, kültürel ve yöresel değeriyle öne çıkan Bilecik Bezi başta olmak üzere tüm çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyoruz." dedi.