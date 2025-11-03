YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur tarafından başlatılan ve Bileciklilerin kazandırdığı fotoğraf, bilgi ve belgelerle her geçen gün zenginleşen Kent Belleğinde Araştırma Ekibi tarihi bir keşfe imza attı.

Projenin akademik danışmanı Dr. Ali Okumuş ile Yayın Kurulu Üyeleri Oğuz Cabar ve Ayşin Yardımcı Kent Belleği koleksiyonunda bulunan bir mektuptan Onuncu Yıl Marşı’nı Faruk Nafiz Çamlıbel ile birlikte Yazan Behçet Kemal Çağlar’ın babasının mezarının Bilecik’te olduğunu belirlediler.

Yayın Kurulu Kent Belleği koleksiyonunda yer alan bir mektuptan “Atatürk Şairi” olarak tanınan Behçet Kemal Çağlar’ın babası Şaban Hami Bey’in Bilecik Asma Fidanlığı Müdürü olduğunu hatta burada müdürken vefat ettiğini ve mezarının Bilecik’te olduğunu tespit etti.

Kent Belleği Yayın Kurulu üyeleri tespitleri ile ilgili yaptıkları açıklamada, “13 Ocak 1933’te Behçet Kemal Bey, askerlik vazifesine başlayacaktır. Bu amaçla Ankara’dan ayrılır ve zaten yol güzergahında bulunan Bilecik’te müdür olarak görev yapan babasını görmeden gitmek istemez. Büyük ihtimalle trenle Bilecik’e kadar gelir ve yirmi dört saat babasının yanında kalır. Buradan, 11 Ocak 1933 tarihinde Ankara’da ismini vermediği ancak “Muhterem büyüğüm, aziz şefim, saygılı ağabeyim” şeklinde hitap ettiği bir kişiye hitaben bir mektup kaleme alır. Babası Hami Bey’den mektupta çok bahsetmese de onun yanında “baba sevgisini” bulduğu anlaşılmaktadır. Ne var ki babasıyla bu buluşmasının, adeta bir son görüşme olmuştur.” dediler.

Akademik danışman Dr. Ali Okumuş ile yayın kurulu üyeleri Oğuz Cabar ve Ayşin Yardımcı yaptıkları saha araştırmaları sonucu Şaban Hami Bey’in mezarını tespit etti. Yayın Kurulu Üyeleri “Türk edebiyat tarihinde iz bırakan iki önemli ismin, baba-oğulun, Bilecik’teki son buluşmalarını gösteren mektup ve Hami Bey’in mezarının keşfi Bilecik Kent Belleği’nden edebiyat tarihimize armağan olsun.” dediler.

Araştırma ekibi tarafından Şaban Hami Bey’in mezarının Bilecik Şehir mezarlığında yeni yapılan büyük kapı girişine çok yakın bir alanda bulunduğu belirtildi.