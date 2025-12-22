Serhat Kaya – Bilecik / Yeniçağ

Bilecik Kent Konseyi, yaratıcı drama ve tiyatro eğitmeni Enis Zeytinler ve Bilecik Kent Belleği Söyleşileri çekim sorumlusu Orçun Yangın ile birlikte “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?” ve “Neredesin Firuze?” gibi unutulmaz filmlere imza atan yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncu Ezel Akay’ı ziyaret etti.

Ziyarette yaratıcı drama çalışmaları ve Kent Belleği Söyleşileri üzerine keyifli, ilham verici ve verimli bir sohbet gerçekleştirildi.

Bilecik Kent Konseyinden yapılan açıklamada nazik misafirperverliği, ilgi ve destekleri için Ezel Akay’a teşekkür edildi.