Bilecik polisi kaçakçılara geçit vermiyor

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılara ağır bir darbe vuruldu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa’dan Bilecik’in Bozüyük ilçesine yasa dışı ürün sevkiyatı yapan bir araçta yaptıkları aramada 226.980 adet dolu makaron ele geçirdi.

Yakalanan ürünlere el konulurken, şüpheli şahsa ayrıca Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerine aykırılıktan 39.354 TL cezai işlem uygulandı.