Bilecik protokolü veda yemeğinde buluştu

SERHAT KAYA - BİLECİK/ YENİÇAĞ

Bilecik’te tayin olan ve emekliye ayrılan komutanlar için anlamlı bir veda yemeği düzenlendi. Bilecik Jandarma Sosyal Tesislerinde gerçekleşen programa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve eşi Zeynep Sözer’in yanı sıra kent protokolü ve eşleri katıldı. Samimi atmosferde geçen gece, vefa ve takdir duygularının ön planda olduğu bir buluşmaya dönüştü.

Veda yemeği sonrasında Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Uğur Başkonak ve emekliye ayrılan Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı’ya günün anısına hediye takdim edildi. Komutanlara sunulan hediyeler, görev süresince gösterdikleri özveri ve hizmete duyulan minnetin bir simgesi oldu.

Vali Faik Oktay Sözer, yaptığı konuşmada komutanlara teşekkür ederek, Bilecik’e verdikleri katkılardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Protokol üyeleri de komutanlarla sohbet ederek iyi dileklerini iletti. Gece boyunca sıcak diyaloglar ve samimi anlar yaşandı.